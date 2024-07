Probabili formazioni Milan Real Madrid: cambi OBBLIGATI per Fonseca, le SCELTE

Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Real Madrid in amichevole. Le probabili formazioni e le scelte di Fonseca

Il Milan di Paulo Fonseca è proto a scendere in campo per un altro test di assoluto livello: è sfida al Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. Ecco le probabili scelte di formazione per il match:

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pobega, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Nasti. All.: Fonseca.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Modric, Palacios; Brahim Diaz, Alvaro Rodriguez, Nico Paz. All.: Ancelotti.