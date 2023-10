Probabili formazioni Milan-Juve: le ultime sulle scelte di Allegri per la sfida di questa sera a San Siro. Ballottaggio Vlahovic-Kean

La Juve torna in campo questa sera a San Siro, ospite del Milan nel big match di questa nona giornata di campionato.

Bianconeri in campo sempre col 3-5-2, con Rugani in difesa al posto dell’infortunato Danilo e McKennie riportato nel ruolo di mezz’ala viste le indisposizioni in mezzo al campo. Weah e Kostic sulle due fasce, mentre in avanti dovrebbero esserci Milik e Vlahovic, quest’ultimo in aperto ballottaggio con Kean.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic (Kean), Milik. All. Allegri