Probabili formazioni Milan Inter, due dubbi alla vigilia per Pioli: le possibili scelte del tecnico rossonero e di Inzaghi

Pioli studia la migliore formazione per affrontare l’Inter in un derby davvero molto importante per il Milan. Nelle ultime ore persistono ancora due dubbi di formazione: il primo a centrocampo dove Adli insidia Musah. In attacco Jovic potrebbe contendersi la maglia con Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi