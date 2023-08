Probabili formazioni Bologna Milan: Pioli recupera un titolare! Cosa ha in mente il tecnico per l’esordio in Serie A 2023/24

Spazio ai titolarissimi: come riferito da Sky, Stefano Pioli anche oggi ha provato l’undici tipo in vista dell’esordio in Serie A del suo Milan contro il Bologna, in programma lunedì al Dall’Ara.

Il tecnico recupera Davide Calabria, infortunatosi nella tournée americana: il capitano giocherà in difesa a destra, con Thiaw, Tomori e Theo Hernandez a completare il reparto davanti a Maignan. A centrocampo spazio a Krunic in regia, con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati. Davanti il tridente Pulisic, Giroud e Leao.