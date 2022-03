Probabile formazione Milan Empoli: le possibili scelte di Pioli

È la vigilia del match tra Milan e Empoli, in programma domani sera a San Siro. Ecco le possibili scelte di formazione di Pioli per il match

È la vigilia del match tra Milan e Empoli, in programma domani sera a San Siro. Ecco le possibili scelte di formazione di Pioli per il match:

oltre il confermatissimo Maignan tra i pali, in difesa a destra ci sarà Calabria, al centro al fianco di Tomori, ballottaggio tra Romagnoli e Kalulu. A sinistra, invece, al posto dello squalificato Theo Hernández, ci sarà Alessandro Florenzi. A centrocampo probabile turno di riposo per Sandro Tonali. Pertanto, possibile ricostituzione della coppia composta da Franck Kessié ed Ismaël Bennacer. Sulla trequarti, ballottaggio, a destra, tra Junior Messias (favorito) ed Alexis Saelemaekers. Al centro, tornerà Brahim Díaz, a sinistra confermato Leao. In attacco Giroud con Zlatan Ibrahimović pronto a subentrare nella ripresa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli (Kalulu), Florenzi; Kessié, Bennacer; Messias (Saelemaekers), Brahim Díaz, R. Leão; Giroud.