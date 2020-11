Primo gol per Pobega, il Milan segue il proprio gioiello

Intanto, gli osservatori milanisti continuano a seguire Pobega nel suo percorso di crescita in Liguria. Facciamo il punto

Il Milan, in accordo con il giocatore, ha fatto una scelta precisa: mandare in prestito per un anno Pobega. Il ragazzo è finito allo Spezia, club che gli sta permettendo di giocare con continuità. Proprio oggi il centrocampista ha siglato il primo gol in Serie A nella sfida contro la Juventus (la rete è valso il temporaneo pareggio).

I rossoneri hanno preferito puntare su Rade Krunic per questa stagione, riservandosi di aggregare in prima squadra l’anno prossimo il giovane gioiello. Intanto, gli osservatori milanisti continuano a seguire Pobega nel suo percorso di crescita in Liguria.