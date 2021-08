Primavera Milan, un ex capitano posta la maglia della Juventus – FOTO

Primavera Milan: ecco lo scatto raffigurante Alessandro Citi, ex capitano del Milan passato alla Juventus in questa sessione – FOTO

Con un post apparso sul proprio profilo Instagram, Alessandro Citi, ex capitano del Milan Primavera passato in estate alla corte della Juventus, posa con la nuova maglia bianconera in attesa dell’inizio della nuova avventura a Torino.

L’ex capitano rossonero, reduce da una stagione costellata da 19 presenze e un gol, ha firmato un contratto fino al 2023 con la società bianconera. Ecco, nel dettaglio, il post del giovane centrale.