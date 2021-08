Milan U18, un giovane talento passa alla Juventus

Alessandro Citi Juve: è ufficiale il nuovo acquisto della Primavera. Tutti i dettagli legati al difensore classe 2003

Ora è ufficiale: Alessandro Citi è un nuovo giocatore della Juve Primavera. Il difensore classe 2003 si lega ai bianconeri fino al 2023, sottoscrivendo un contratto per i prossimi 2 anni.

Citi è reduce da una stagione con il Milan Under 18, con il quale ha collezionato 19 presenze in campionato, mettendo a segno un gol. Dopo Solberg e Muharemovic, altro colpo per la Primavera della Juventus.