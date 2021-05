Primavera, Giunti: «Sono molto soddisfatto. Andiamo avanti con il sorriso»

Il tecnico della Primavera Federico Giunti ha commentato il match pareggiato dai rossoneri contro l’Empoli

«Sono molto soddisfatto. Avevamo tante assenze, ma chi è sceso in campo ha giocato una prova importante come atteggiamento. I ragazzi hanno dato tutto, alla fine erano stremati. La prima mezz’ora è stata perfetta. Potevano anche andare 2-0, poi com’era prevedibile siamo calati e l’Empoli ha meritato il pareggio. Complimenti all’Empoli per la qualità del suo gioco e di tanti suoi calciatori. È stata una gara sempre aperta e bella da vedere. Questo punto ci permette di dare continuità di risultati ma soprattutto di prestazioni, la classifica è buona e adesso andiamo avanti col sorriso. Sono davvero contento per il ritorno di Capone, ha sofferto molto a stare fermo per diversi mesi».