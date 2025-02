Il presidente del Lecce Damiani attacca il VAR e cita anche il Milan: le parole! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani in conferenza stampa dopo la partita di venerdì con l’Udinese. Il suo attacco al VAR dopo un dubbio rigore assegnatogli contro e il ricordo del match contro il Milan dell’anno scorso.

PAROLE – “Un giovane arbitro non può essere richiamato per un rigore del genere, è una interpretazione ridicola che significa che d’ora in avanti bisognerà dare questi rigori. Il var di oggi (Guida) non ci fece vincere contro il Milan per il pestone annullò il gol di Piccoli, oggi si è ripetuto. Nella fattispecie è stata una barzelletta. L’arbitro aveva visto bene ed è stato richiamato per fargli commettere una stupidaggine: gli hanno fatto vedere l’ultimo fotogramma in cui poteva sembrare un fallo“.