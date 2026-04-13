Presidente FIGC, la Lega Serie A dalla parte di Malagò: ecco quante preferenze a suo favore!

Presidente FIGC – Giovanni Malagò ha quasi il pieno sostegno della Lega Serie A sulla sua candidatura

Questa mattina si è svolta l’Assemblea della Lega Calcio Serie A e da questa riunione è uscita l’indicazione di Giovanni Malagò come candidato dei club del massimo campionato italiano per la presidente della FIGC.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, La Lega Serie A esprime 17 preferenze per Giovanni Malagò come presidente FIGC. Tra queste c’è anche il Milan.

Fino alla giornata di ieri le squadre che non avevano sottoscritto la sua candidatura erano Lazio, Verona, Sassuolo, Torino, Pisa, Parma. Resta da capire quali sono le tre che ancora oggi hanno tenuto la posizione opposta.

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