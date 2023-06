Il Milan si sta muovendo sul mercato per sostituire il partente Tonali. In tal senso inserimento pesante per un centrocampista

Il Milan si sta muovendo sul mercato per sostituire il partente Tonali. In tal senso inserimento pesante per un centrocampista:

secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport i rossoneri si sarebbero inseriti pesantemente nella corsa a Frattesi. I rossoneri hanno una potenza economica superiore e potrebbe superare l’Inter nella corsa al centrocampista italiano. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro.