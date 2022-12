Post Mondiale: chi ne beneficia di più? Il Milan...

Si è da poco conlcuso il Mondiale con la vittoria dell’Argentina sulla Francia. Ecco quale squadra di Serie A beneficia di più del post

Si è da poco conlcuso il Mondiale con la vittoria dell’Argentina sulla Francia. Ecco quale squadra di Serie A beneficia di più del post:

secondo la Gazzetta dello Sport in teorie le “piccole” e quelle senza convocati dovrebbero essere le più fresche. Milan e Juventus le più stanche. Ma chissa che i risultati ottenuti non possano caricare i giocatori per una ripartenza a mille. Al campo la risposta