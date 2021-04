Post-Donnarumma: il primo nome sulla lista è Vandevoordt

Post-Donnarumma: Maldini e Massara come primo nome per la porta del Milan valutano il classe 2002 del Genk Maarten Vandevoordt

Maarten Vandevoordt, giovane portiere in forza al Genk, è il primo nome vagliato da Massara e Maldini per il post-Donnarumma. Il classe 2002 in questa stagione ha disputato 12 partite totalizzando 3 clean sheet.

Oltre al Milan su Vandevoordt ci sarebbe anche la Roma ma al momento sembra i rossoneri ad aver acquisito una posizione di pole. Tra le altre possibili soluzioni, in caso di partenza di Gianluigi Donnarumma, ci sarebbero anche Mike Maignan e Pierluigi Gollini.