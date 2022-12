Rafael Leao è sceso in campo nella sconfitta del Portogallo contro la Corea del Sud nella terza gara dei mondiali. Ecco le sue pagelle

Rafael Leao è sceso in campo con il Portogallo nel terzo match dei Mondiali in Qatar contro la Corea del Sud. La gara è terminata 2-1 per la formazione asiatica, con l’attaccante del Milan subentrato al 65′. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport – 5,5: «La mozzarella che indirizza verso il portiere non è da lui. L’atteggiamento pigro sì. Poi fa uno sprint dei suoi e lo perdoni.»

Corriere dello Sport – 5,5

Il Messaggero – 5,5