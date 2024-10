Pogba fa CHIAREZZA: «Periodo ANGOSCIANTE, non ho mai VIOLATO consapevolmente le norme antidoping». Le parole

Pogba, avversario del Milan con le maglie di Juve e Manchester United, è tornato a parlare attraverso un comunicato ufficiale in merito alla riduzione della squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi.

LE PAROLE – «Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò di nuovo seguire i miei sogni. Ho sempre dichiarato di non aver mai violato consapevolmente le norme antidoping, gioco con integrità e voglio ringraziare la Corte Arbitrale che ha ascoltato le mie spiegazioni. Questo è stato un periodo estremamente angosciante nella mia vita perché tutto ciò per cui avevo lavorato così duramente è stato messo in pausa. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo».