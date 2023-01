Pochesci: «Il Milan non è squadra, non corre e non si aiuta». Il focus sui rossoneri dopo la sconfitta contro l’Inter

Sandro Pochesci a Maracanà, programma di TMW Radio, ha parlato del Milan e del calo subito nelle ultime uscite.

Ecco le sue parole: «C’è una mancanza di squadra, si vede una squadra che non corre, non si aiuta, non si vedono neanche più leader. Oggi tutti abbassano la testa ed è un male comune delle squadre che vanno in difficoltà. In Coppa Italia, in vantaggio numerico, ha preso gol da due ragazzi in contropiede. Si è vista una squadra che prende il primo gol in maniera incredibile, con una difesa in affanno»