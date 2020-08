Pobega: «Milan, ti desideravo. Ora tocca a me meritarmi la conferma»

Tommaso Pobega ha parlato del proprio ritorno al Milan attraverso le colonne de il Piccolo: «Sono pronto per la Serie A»

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato sulle colonne de il Piccolo del proprio ritorno in rossonero dopo il prestito al Pordenone:

«Desideravo fortissimamente poter aver a disposizione questa opportunità. Me la vivo come una bella chance: ora starà a me dimostrare quello che so fare. Me la giocherò. La concorrenza è enorme, ma ci tenevo ad avere questa opportunità. Di sicuro posso dire una cosa: mi sento pronto per la Serie A». Il ritorno al Milan era già nei pensieri di Pobega ben prima della conclusione della scorsa stagione come da lui stesso rivelatoci in un‘intervista esclusiva.