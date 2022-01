Plastino: «Ritorno Balotelli in Nazionale? Mi fido di Mancini»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Michele Plastino intervenuto a Sunday Morning su Sky Sport ha detto la sua sulla convocazione di Balotelli per lo stage con l’Italia di Mancini

BALOTELLI – «Non per andare controcorrente, ma mi fido di Mancini. Nel senso che soprattutto per quel che riguarda le sue scelte oltre che tecniche quelle psicologiche a mio avviso non ha mai sbagliato un colpo. Voglio attendere lo stage, per capire che tipo di rappporto rinasce tra i due. Possibile che non ci sia un altro? Certo ce ne sono vari però io credo che sia lo stimolo per qualiasi allenatore di tentare almeno un volta di avere il 100% di Balotelli. Credo nell’opera di testa di Mancini»