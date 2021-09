Pistocchi: «Merito di Pioli, cambi corretti al momento giusto»

Maurizio Pistocchi ha detto la sua su Milan Venezia, conclusasi 2-0. Ecco le parole del noto giornalista sportivo

«Milan-Venezia 2:0, i cambi di Pioli sbloccano la gara : Theo Hernandez offre a Brahim Diaz un cioccolatino solo da scartare per il primo gol del trequartista a San Siro, ancora lui raddoppia con una rasoiata imparabile. Il Milan domina per gioco e occasioni, il Venezia f.a troppo poco per prendere punti»