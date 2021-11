Inzaghi: «Un applauso alla Curva Sud. Il Milan può vincere lo Scudetto»

Pippo Inzaghi ha parlato anche di Scudetto nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Pippo Inzaghi ha parlato di Scudetto e delle possibilità del Milan. Le sue parole anche sulla coreografia della Curva Sud durante il derby.

MILAN – «Faccio i complimenti a Maldini, Massara e Pioli. Può vincere lo scudetto: la quasi sicura uscita dalla Champions League, per la quale sono dispiaciuto, potrebbe essere un vantaggio, come accadde all’Inter l’anno scorso. Mi lasci fare un applauso ai ragazzi della Curva Sud per la meravigliosa coreografia del derby: so di cosa sono capaci».