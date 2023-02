Pioli vince la Panchina d’Oro per la stagione 2021/22: si tratta del primo premio individuale del tecnico rossonero

Il premio per la Panchina d’Oro per la stagione 2021-2022 è stato vinto da Stefano Pioli con 33 voti su 46.

Tre voti per Luciano Spalletti del Napoli, quattro voti per Davide Nicola della Salernitana. Inoltre, si tratta del primo premio individuale per il tecnico del Milan.