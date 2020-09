Pioli verso la conferma del modulo, squadra che vince non si cambia

Stefano Pioli sta facendo alcune valutazioni tattiche in vista della prossima stagione, che per il Milan partirà con la sfida di Europa League

Stefano Pioli sta facendo alcune valutazioni tattiche in vista della prossima stagione, che per il Milan partirà con la sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers e proseguirà a San Siro contro il Bologna di Sinisa Mihajilovic. Il tecnico rossonero, anche alla luce della preparazione straordinaria di questa estate, non vuole rischiare nuovi moduli e sarebbe intenzionato a confermare la squadra che ha ben fatto nel finale di stagione. Spazio quindi al 4-2-3-1, all’incirca con gli stessi interpreti e Zlatan Ibrahimovic davanti. Il centrocampo a tre è soltanto un’idea che potrebbe trovare applicazione nel corso della stagione, soprattutto se dovesse esserci un’intesa particolare tra Bennacer e Tonali: in quel caso il doppio regista per un centrocampo di qualità potrebbe diventare realtà.