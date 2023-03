Pioli pensa al turnover con la Salernitana: Ibrahimovic dall’inizio?

Stefano Pioli potrebbe optare per il turnover in vista della gara tra Milan e Salernitana: possibile la titolarità di Ibrahimovic

Come riferito da Sky, e in particolare da Manuele Baiocchini, Stefano Pioli potrebbe far rifiatare qualche giocatore nella sfida di lunedì tra Milan e Salernitana.

Thiaw, Tonali e Giroud potrebbero dunque partire dalla panchina. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Zlatan Ibrahimovic sta sempre meglio. Oggi lo svedese ha giocato entrambi i tempi da 25 minuti contro l’under 18 e potrebbe partire dall’inizio contro i campani.