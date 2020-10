Pioli sull’Inter: «È la favorita per lo scudetto ma possiamo batterla»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby, Stefano Pioli ha così parlato della fida di domani a San Siro tra Milan e Inter:

«Che sia una partita importante e sentita lo sentiamo anche senza, purtroppo la presenza del pubblico. Noi dobbiamo cercare di giocare bene, meglio dei nostri avversari per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile. Il nostro è un percorso cominciato un anno fa, ma è ancora iniziale perché abbiamo ampi margini di miglioramento. Da tutti l’Inter è pronosticato come il probabile vincente del campionato ma domani scenderemo in campo per fare meglio di loro».

COME SI ARRIVA AL DERBY – «Speravo di arrivare al derby con tre vittorie in campionato e passare i preliminari, sapevamo che non sarebbe stato facile ma arriviamo al derby bene».

BATTERE L’INTER – «Battere un avversario forte come l’Inter ci darebbe tantissimo entusiasmo e ancora più fiducia nelle nostre qualità. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta continuando a lavorare come stiamo facendo. Adesso è inutile pensare a quello che succederà dopo perché ora dobbiamo pensare solo a giocare a meglio».