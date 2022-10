Pioli sul Torino: «Domani metterò in campo la formazione migliore». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dell’importanza del match contro il Torino per il campionato. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«La partita presenta grosse difficoltà, anche lo scorso anno non abbiamo vinto. Arriviamo da partite con squadre che prendono posizioni simili al Torino e vogliamo continuare a vincere perchè i campionati si vincono facendo lunghe strisce vincenti. Ora il Napoli sta facendo benissimo ma credo che sarà un campionato equilibrato anche nelle posizioni di vertice. Vincere domani sarebbe molto importante. Dest e Brahim Diaz sono recuperati e saranno convocati. Stiamo giocando tanto quindi metterò in campo la formazione migliore in base alle condizioni della squadra».