Pioli sul ritiro: «Al completo siamo una squadra competitiva per vincere ogni partita». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione in casa Milan dopo il ritiro di Dubai. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Io rimango convinto della qualità dei miei giocatori, al completo siamo una squadra competitiva per vincere ogni partita anche se il livello ora è più alto. Soprattutto il Napoli sta dimostrando di avere una squadra incredibile. Chiaramente se mantengono questo livello bisogna solo fargli i complimenti, ma io credo che il nostro obiettivo sia quello. Il mercato di gennaio sarà recuperare gli infortunati. Al completo questa squadra è forte, ha le qualità per giocarsi tutto nelle competizioni in cui è ancora in corsa. Il nostro obiettivo è vincere qualcosa e abbiamo quattro obiettivi sui quali concentrarci».