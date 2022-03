Pioli sul rinnovo: «Al Milan mi sento come a casa»

Stefano Pioli, durante l’intervista con Gulf News, testata degli Emirati Arabi, ha affrontato anche l’argomento rinnovo: le sue parole

«Dopo pochi giorni al Milan, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato altrove: mi sono sentito subito a casa. Ecco cosa è per me il Milan: casa. Se sento pressione? fa parte del mio lavoro, ma è anche motivante perché mi ricorda che posso sempre fare meglio. Durante un viaggio possono capitare dei momenti in cui si rallenta, ma l’importante è andare avanti e non fermarsi mai»