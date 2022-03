Pioli sul centrocampo: «Stanno bene, bisogna avere soluzioni in panchina»

Stefano Pioli, è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match contro l’Empoli, le parole dell’allenatore sul centrocampo

TONALI IN PANCHINA – «Tonali sta bene come stanno bene Kessie, Bennacer e Diaz. GIochiamo in 11, sapete quanto è importante avere caratteristiche diverse in panchina. Sono molto fiducioso perché abbiamo i giocatori adatti per cominciare la partita e per avere soluzioni a partita in corso».

