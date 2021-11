Pioli su Ibrahimovic: «Felice che sia in Nazionale. Film? Non so la trama»

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic a margine della consegna del Premio Liedholm

Stefano Pioli parla così della convocazione in nazionale svedese di Zlatan Ibrahimovic. Le parole del tecnico del Milan a margine della consegna del Premio Liedholm: «Sono contento che sia in Nazionale, lui ci tiene molto. Non temo la sua stanchezza, è un campione. Del film non conosco la trama, di Milanello si vedranno tante cose ma saranno tutte positive.»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI