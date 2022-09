Pioli su Dest: «Ha intensità e velocità, può fare altri ruoli». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato anche di Sergino Dest e del suo ruolo al Milan in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Siamo tutti dispiaciuti per l’infortunio per Florenzi, Dest ha intensità e velocità l’abbiamo preso per fare il terzino ma ha qualità per fare anche altri ruoli»