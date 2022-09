Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Sampdoria-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione su Brahim Diaz

Stefano Pioli parla così di Brahim Diaz. Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia di Sampdoria-Milan.

BRAHIM DIAZ – «Se giochi nel Milan devi accettare la concorrenza, se vogliamo raggiungere certi livelli non possiamo pretendere 11 titolari e 10 giocatori al di sotto. Se sta soffrendo la concorrenza non va bene, ma non è così. Loro devono convincermi di essere migliori. C’è unione e compattezza, sarà così per tutto l’anno e in tutti gli anni che ho allenato. Un allenatore ha in testa una formazione e dopo le prestazioni fanno cambiare. Si devono tirare su le maniche e lavorare per convincere l’allenatore. Nessuno è demotivato, la squadra lavora bene.»

LA CONFERENZA INTEGRALE