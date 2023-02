Pioli: «Si è inceppato qualcosa, bisogna ripartire cambiando qualcosa». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza della ripartenza in vista del derby. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Si è inceppato qualcosa, bisogna riavvolgere il nastro e ripartire cambiando qualcosa. Voglio fare questo senza dimenticare la nostra identità. Ho lavorato stimolandoli e incitandoli a dare il massimo per 95 minuti. Ci siamo allenati tutti i giorni con un gioco effettivo di 50-60 minuti. Non possiamo pensare di non far tirare mai in porta l’Inter ma dobbiamo essere pronti a giocare pallone su pallone, tutte le partite con loro sono state decise dagli episodi. Ci vorrà lucidità e cuore che i miei calciatori hanno».