Pioli può sorridere: un rossonero recuperato per Milan Sassuolo

Pioli può sorridere: un rossonero recuperato in occasione dell’ultima sfida dell’anno tra Milan e Sassuolo

Non è tutto nero in casa Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, un rossonero è pronto a tornare nella lista dei convocati per il match col Sassuolo.

Si tratta di Marco Pellegrino che, dopo essersi procurato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro in Napoli-Milan, tornerà nella lista dei convocati in occasione della sfida di sabato.