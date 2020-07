Pioli non pensa a Rangnick: il suo futuro sarà comunque roseo

Come affermato in conferenza stampa oggi, Stefano Pioli ha parlato anche del proprio futuro: Rangnick è un’ombra su di lui

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, Stefano Pioli ha parlato del proprio futuro: «A fine campionato voglio avere la soddisfazione di avere dato il massimo. In questo momento non penso al 3 agosto, alle nostre prossime gare. Per il lavoro che abbiamo fatto meritiamo bene di finire i campionato. Le decisioni le vedremo più avanti».

Il tecnico rossonero non pensa dunque all’ombra di Ralf Rangnick che continua a volteggiare sopra la propria testa: concludere la stagione in maniera positiva al Milan permetterebbe comunque a Pioli di poter sin da subito ritrovarsi protagonista di un nuovo progetto tecnico altrove.