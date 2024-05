Pioli Napoli, De Laurentiis ora è pronto ad offrirgli questo CONTRATTO: cifre e dettagli

Pioli Napoli, De Laurentiis ora è pronto ad offrirgli questo CONTRATTO: le cifre e i dettagli del possibile accordo

Il Napoli continua la caccia al nuovo allenatore. Con Gasperini che dopo l’incontro di ieri sembra più propenso a continuare la sua avventura sulla panchina dell’Atalanta, De Laurentiis non perde di vista Pioli.

L’ormai ex allenatore del Milan è un profilo molto apprezzato dal presidente che potrebbe mettere sul piatto per convincerlo un contratto da ben 3,5 milioni di euro a stagione. Sullo sfondo per gli azzurri resta viva anche l’opzione Conte.