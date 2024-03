Pioli ha un piano per il futuro: così vuole convincere Ibra e restare ancora alla guida del Milan

Pioli ha un piano per il futuro: così vuole convincere Ibra e restare un’ultima stagione alla guida del Milan

L’edizione odierna de La Repubblica è tornata a parlare del futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2025. La sua conferma sulla panchina rossonera passa soprattutto da questo finale di stagione.

Il tecnico – si legge – conta su tutta la squadra a disposizione per mantenere la posizione in campionato e cercare di arrivare fino in fondo all’Europa League. Due obiettivi che, se centrati, potrebbero spingere la dirigenza rossonera e in particolare Ibra a confermarlo alla guida del Diavolo.