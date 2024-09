Pioli Milan, Fonseca PUNGE l’ex tecnico rossonero? L’appunto in conferenza stampa non passa INOSSERVATO

Pioli-Milan, Paulo Fonseca punge l’ex tecnico rossonero in conferenza stampa? L’appunto non passa assolutamente inosservato

Nel corso della conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «È il bello del calcio. Noi dobbiamo sempre essere equilibrati perché le cose possono cambiare. È stato importante vincere il derby, ma per me era importantissimo vincere anche oggi. Non è una critica, ma questa squadra negli ultimi anni non faceva calcio posizionale, ma spesso contropiede. Noi ora dobbiamo creare gli spazi con un posizionamento rigoroso facendo le cose nel momento giusto. La squadra oggi ha fatto bene, ma io voglio di più».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA