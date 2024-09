Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Milan Lecce. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

FONSECA IN CONFERENZA – «Importante non prendere gol. Il Lecce ha giocato una partita positiva. Noi siamo in crescita, ma io voglio di più. Abbiamo avuto buoni momenti offensivi, abbiamo dominato, ma dobbiamo apprendere a giocare questo tipo di partite senza spazio: dobbiamo essere più pazienti, avere un gioco posizionale più rigoroso. Manca crescere su questo. Theo ha giocato tantissimo l’anno scorso tra club e nazionale. È arrivato qui senza fare niente durante le vacanze e ha bisogno di più tempo per star fisicamente bene. Sono tutte queste cose. Ma noi siamo stati sempre uniti, abbiamo parlato tanto senza problemi. Primo posto? È il bello del calcio. Noi dobbiamo sempre essere equilibrati perché le cose possono cambiare»