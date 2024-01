Pioli via dal Milan, Conte o Thiago Motta per il futuro? La dirigenza ha scelto il successore per la panchina

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, con la dirigenza che è pronta a salutare Pioli a fine stagione e a iniziare un nuovo progetto tecnico.

Per la successione è testa a testa tra due nomi: da un lato Antonio Conte per provare a vincere subito, dall’altro Thiago Motta per provare a costruire nel tempo. Ad oggi la società è più orientata a puntare su questa seconda opzione.