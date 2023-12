Pioli e la frecciatina alla Juve: «Chi dice che non punta al vertice è perchè non ci arriva da anni». Le dichiarazioni del mister

Nel post-partita di Milan-Frosinone, mister Pioli si è lasciato andare a un commento sulla classifica di Serie A e una frecciatina alle parole di Allegri.

PAROLE – «Questa vittoria è quello che volevamo, da due mesi non riuscivamo a vincere due partite di fila in campionato. Abbiamo rischiato poco, a parte la palla persa di Tomori. Dobbiamo puntare al vertice, e per farlo ci serve più continuità di prestazioni e risultati. Quelli che non dicono che puntano al vertice è perché non ci arrivano da più anni… Oggi sono contento».