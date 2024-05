Pioli Milan, TOCCANTE lettera del club al tecnico: «Caro Mister, succede SOLO a chi ci crede!»

Pioli-Milan, toccante lettera del club rossonero al tecnico nel giorno dell’ufficialità del suo addio al termine della stagione

Il Milan ha voluto salutare Stefano Pioli con una bellissima lettera che ripercorre i 5 anni in rossonero del tecnico emiliano:

PAROLE – «Ciao mister, volevo dirti che mi ricordo tutto di quel giorno, quando siamo tornati lassù. Tu e i tuoi ragazzi sul tetto d’Italia, io e il mio zaino sul tetto di una pensilina, alla fermata del tram, col cuore che batteva forte. E mi ricordo quando tutto, con te, è cominciato: ricordo Bergamo, la pioggia col Rio Ave, i giorni del covid e di un Milan che rinasce, il ritorno in Europa e quello a casa nostra, la Champions League.

Con te siamo tornati ad attaccare con coraggio, a giocare per vincere, ad arrabbiarci quando non lo abbiamo fatto, a tifare con orgoglio. Rafa, Theo, Mike e tutti quei ragazzi che con te sono diventati uomini più forti, perché gli hai trasmesso i valori di questo club e gli hai insegnato come affrontare le sfide del campo e della vita. Lo hai fatto con passione, umiltà e dedizione. Per questo, volevo semplicemente dirti grazie. Tutte le volte che mio padre attaccava la sciarpa al mio zaino prima di prendermi sulle spalle per portarmi a San Siro, io quel momento lì me l’ero soltanto immaginato. “Noi siamo il Milan”, mi diceva, “e torneremo lassù”. Lo abbiamo fatto, siamo tornati a vincere. Ed è stato bellissimo. Del resto, ce lo hai insegnato tu…SUCCEDE SOLO A CHI CI CREDE…».