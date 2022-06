Pioli: «Inizieremo la preparazione con grande entusiasmo e il club sa benissimo cosa fare» Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Noceto. Ecco le parole del tecnico rossonero sull’inizio del raduno:

«Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare»