Pioli, il tecnico rossonero stabilisce delle priorità: il tempo giudicherà

Pioli: ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia della gara di questa sera tra Roma e Milan, tornando alla gara di giovedì

Pioli, il tecnico rossonero alla vigilia della gara con la Roma esprime un concetto chiaro e basilare che si spera non venga smentito dal tempo: passare il turno oltre la fatica. Il passaggio del turno di Europa League in questo caso cancella le prestazioni difficili della squadra rossonera chissà se poi più avanti questa difficoltà non tornino a tormentare il percorso, nonostante il passaggio del turno. Come un nodo al pettine, intanto però sarà Manchester United e stasera Roma, con un occhio all’inter.

SULLA ROMA – «Sicuramente è una squadra che ha tante soluzioni offensive, è vero Dzeko era un punto di riferimento ma la Roma ha fatto ottimi risultati senza di lui. Stanno bene, tengono bene in campo. Noi dobbiamo contrapporci con lucidità».

SUL PERCORSO – «Possiamo cambiare posizioni in campo, abbiamo un modulo elastico. Ciò che ha detto Kjaer rispecchia tutte le convinzioni sul nostro percorso. È bene giocare con i più forti e stanno arrivando, arriviamo a questo momento bene. Superare il turno in Europa è stato difficile ma importante. I perdenti rimangono sulle sconfitte, i vincenti pensano alla prossima gara.»