Alla vigilia di Atalanta Milan, Stefano Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa.

IBRAHIMOVIC – «Non so quanti anni possa giocare ancora. Per quello che vedo, l’entusiasmo, la voglia di allenarsi, direi che potrà giocare in eterno. Con questa testa va sopra qualsiasi difficoltà. Ha una passione incredibile per questo sport, mi piacerebbe regalargli la longevità. Ama giocare a pallone, ama vincere, gli allungherei la carriera».

IBRA CONVOCATO – «Non sarà tra i convocati ma sta meglio. Sfrutterà la sosta per tornare in squadra e mi auguro lo stesso per i compagni di squadra».

