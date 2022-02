ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match con la Lazio: il punto su Ibrahimovic

Stefano Pioli, alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic:

«È un leone in gabbia, la sua ambizione è di aiutare la squadra. Sta facendo di tutto per recuperare. Non sarà disponibile domani, vedremo per le prossime».