Pioli: «Giroud? E’ un campione. Quelli come lui ci fanno crescere»

Stefano Pioli, intervistato dai microfoni di Dazn al termine di Sampdoria-Milan, si è espresso anche sulla prestazione all’esordo in Serie A di Olivier Giroud. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Giroud? È un campione perchè è intelligente in campo e per la persona che è, ci dà spessore come anche Zlatan, Kjaer. Fanno crescere la squadra e conoscono le dinamiche dello spogliatoio. Oggi ha fatto una buona partita, il gol arriverà.»