Pioli, che CARICA per l’ex Milan: «Io all’Al Nassr per VINCERE! Ecco come GIOCHEREMO»

Pioli, che carica per l’ex Milan: il tecnico ha spiegato la scelta legata all’approdo all’Al Nassr. Le parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa dopo la prima vittoria alla guida dell’Al Nassr, Stefano Pioli, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Quello che ho visto dai giocatori in questa partita è stato molto soddisfacente per me. Abbiamo giocatori locali e stranieri di alto livello e il nostro obiettivo è partecipare a ogni torneo. Lascerò il mio segno con l’Al-Nassr. Il motivo per cui sono entrato nell’Al-Nassr è molto chiaro: voglio vincere i campionati. Ho visto tutte le partite dell’Al-Nassr in questa stagione, ma ora dobbiamo concentrarci sul futuro. La squadra ha il potenziale per ottenere buoni risultati. Lavoreremo per sviluppare l’intera squadra e per utilizzare tutte le risorse disponibili. Costruiremo il nostro stile di gioco senza aspettare la tattica dell’avversario. Le prossime partite mi insegneranno a conoscere meglio i punti di forza, le debolezze e le capacità della squadra. Speriamo di ottenere risultati positivi».