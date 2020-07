Pioli esalta l’Atalanta, ma non dimentica: «Anche noi siamo in forma»

Pioli, in vista della sfida di domani contro l’Atalanta, fa il punto sullo stato di forma dei propri giocatori e di quelli di Gasperini

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, Stefano Pioli ha parlato dello stato di forma delle due formazioni in vista della sfida di domani:

«L’Atalanta sta facendo un ottimo campionato e se avesse vinto contro la Juventus, come forse meritava, sarebbe ancora in corsa per lo Scudetto. Abbiamo già affrontato delle avversarie molto forti e siamo usciti vittoriosi. Sono sicuro che l’approccio di fare bene anche domani sera non mancheranno. Non è un caso che noi e l’Atalanta siamo le squadre che stanno facendo meglio dalla ripresa: il nostro obiettivo è superare chi sta davanti a noi per centrare l’obiettivo di entrare direttamente nella fase a gironi di Europa League».