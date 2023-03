Pioli e l’insistenza con De Ketelaere? L’opinione di Matri

Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha parlato dell’insistenza di Stefano Pioli con Charles De Ketelaere: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«Sì, fa bene perché intanto è stato fatto un investimento da parte della società. Sarebbe stupido metterlo da parte e rinunciare a provare a crederci. Anche Pioli ha detto che contro la Fiorentina non è stata la partita adatta al suo modo di giocare, per mettere in mostra le sue qualità. È vero che il ragazzo non sta facendo bene, è sembrato timido palla al piede, timido nella ricerca della palla. Ha fatto vedere qualcosina in due-tre azioni, poco, però mi sembra ancora troppo presto per abbandonarlo e lasciarlo andare».